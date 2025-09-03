В Орловской области проверили некоммерческие организации

Количество проверок по сравнению с прошлым годом немного возросло.

В первом полугодии 2025 года в Орловской области при регистрации некоммерческих организаций не было выявлено организаций, цели и деятельность которых содержат признаки посягательства на основы конституционного строя. Об этом говорится в отчете регионального Управления Минюста России. Управление в отчетном периоде времени провело 13 проверок – 12 плановых проверок некоммерческих организаций и одну внеплановую проверку по представлению Избирательной комиссии Орловской области.

Две из них были проведены в отношении общественных объединений, одна – в отношении регионального отделения политической партии, пять – в отношении иных некоммерческих организаций, пять – в отношении религиозных организаций. Для сравнения, в первой половине 2024 года было проведено 12 проверок некоммерческих организаций. В список основных нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, вошли: несоблюдение положений уставов некоммерческими организациями и неисполнение ими требований законодательства РФ в части опубликования предусмотренных форм отчетности и обеспечения доступности ознакомления с ними; кроме того отдельные положения уставов некоммерческих организаций, противоречат действующему законодательству РФ.

По итогам проверок в адрес некоммерческих организаций было вынесено пять письменных предупреждений, как и в первом полугодии 2024 года. Кроме того, в этом году Управлением Минюста России в адрес некоммерческих организаций было направлено 94 информационных письма о недопустимости нарушения законодательства РФ. Такие письма были направлены в адрес 62 общественных объединений и 32 иных некоммерческих организаций. Годом ранее Управление разослало 104 подобных письма.

В отчете отмечено, что и в прошлом, и в этом году предупреждения, вынесенные по результатам проверок некоммерческих организаций, не обжаловались. Кроме того, в первой половине текущего года сотрудники Управления составили три протокола об административных правонарушениях в отношении некоммерческих организаций. Это на один протокол меньше, чем годом ранее. Также в суд было подано исковое заявление о ликвидации одной некоммерческой организации. По итогам первого полугодия 2025 года в ведомственном реестре Управления Минюста России по Орловской области содержатся сведения о 882 зарегистрированных некоммерческих организациях.

ИА «Орелград»