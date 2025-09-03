На АвтоУСН перешли 78 орловских предпринимателей

Налоговики оценили внедрение нового режима налогообложения в регионе.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, в настоящий момент 78 налогоплательщиков региона применяют специальный режим налогообложения АвтоУСН. Напомним, на ноябрьской сессии 2024 года в ходе очередного заседания Орловского облсовета народных депутатов было принято решение о введении с января 2025 года на территории Орловской области автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Ранее Госдума предложила ввести АвтоУСН в регионах в качестве эксперимента, и на Орловщине данный режим начал работать с 1 января 2025 года.

Он освобождает предпринимателей-налогоплательщиков от уплаты страховых взносов за себя и за сотрудников, от заполнения декларации и части отчетов. Налоговики производят эти операции самостоятельно, опираясь на данные из личных кабинетов налогоплательщиков. Этот режим нацелен на упрощение налогового администрирования для налогоплательщиков, поскольку отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически, отмечают в УФНС.

«Применять новый налоговый режим могут как создающиеся, так и уже действующие организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей в год, – говорят в областной налоговой службе. – При этом налогоплательщики должны иметь расчетные счета только в уполномоченных банках и выплачивать зарплату только в безналичной форме. Организациям необходимо соблюсти еще одно требование: остаточная стоимость их основных средств не должна превышать 150 миллионов рублей».

Иными словами, данный режим удобен, прежде всего, малому бизнесу, с небольшим штатом наемных лиц — до 5 человек. Отметим, что с 1 января 2025 года налогоплательщики, применяющие налоговые режимы УСН или НПД, могут перейти на АвтоУСН с 1 числа любого месяца года. С 1 января 2025 года режим доступен при ведении деятельности по агентским договорам доверителям, комитентам или принципалам, например, продавцам на маркетплейсе. Переход на применение налогового режима АвтоУСН добровольный. Уведомление о переходе на АвтоУСН можно подать через «Личный кабинет налогоплательщика» или через уполномоченную кредитную организацию.

ИА «Орелград»