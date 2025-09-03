В Орле программу «Экология» профинансировали на 30 процентов

В мэрии проверили достоверность отчета о реализации муниципальных программ.

Плановая проверка прошла на основании распоряжения администрации города Орла. Провели ее сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии. Они изучили опубликованный ранее отчет о реализации муниципальных программ за 2024 год. По данным администрации областного центра, большая часть программ была профинансирована в полном объеме. К числу таковых ревизоры отнесли, например, программы: «Формирование современной городской среды на территории города Орла», «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле», «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Орле на 2024-2026 годы».

Также на 100 процентов профинансированы программы «Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», «Адресная инвестиционная программа города Орла на 2024-2028 годы», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в городе Орле на 2024-2026 годы», «Сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла», «Поддержка институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город Орел» в 2024-2026 годах» и «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы». Целевые показатели по ним были достигнуты.

Однако несколько других программ полностью запланированного финансирования в прошлом году не получили – в связи с отсутствием своевременного финансирования, говорится в отчете ревизоров. Так, программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2024-2026 годы» была профинансирована на 90,3 процента; «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы» – на 92,04 процента; «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2022 – 2024 годы» – на 92,04 процента.

Особняком ревизоры поставили программу «Экология города Орла» – при финансовом обеспечении ее исполнения всего лишь на 30,7 процента целевые показатели эффективности реализации этой муниципальной программы за 2024 год все равно оказались достигнуты и исполнены. «Проверка подтвердила достоверность сводного отчета о реализации муниципальных программ за 2024 год. Сводный отчет размещен управлением экономического развития на официальном сайте администрации города году в установленные сроки», – заключают ревизоры.

