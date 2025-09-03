Орел заказал проект скейт-парка

1 сентября заключен контракт с компанией из Санкт-Петербурга.

Устройство скейт-парка планируется в парке Победы. Разработкой проектной документации займется ООО “ГорЛандшафт”, победившее в открытом конкурсе. Цена контракта – 4,5 млн рублей.

Подрядчик должен выполнить техническое обследование территории парка вдоль берега реки Орлик (в установленных для проектирования границах). Определить техническое состояние основания для скейт-парка с составлением акта. ООО “ГорЛандшафт” должно проработать оптимальные, целесообразные, экономически обоснованные и эффективные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения по устройству площадки. При необходимости следует учесть мероприятия для предотвращения или уменьшения негативных последствий подтопления. МКУ «ОМЗ» должен в итоге получить эскизный проект, проектную документацию на благоустройство объекта с положительным заключением государственной экспертизы.

Срок исполнения контракта – 23 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО “ГорЛандшафт” зарегистрировано в 2022 году. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек. Директор и учредитель – Тимофей Панкратьев. Чистая прибыль компании в 2024 году – 86 тысяч рублей.

ИА “Орелград”