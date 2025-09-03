На Орловщине стартовал конкурс «Портрет волонтёра»

Он проводится в двух возрастных группах.

«Лучшиз волонтёров» отдельно выберут среди кандидатов в возрасте от 14 до 18 лет и среди совершеннолетних.

Принять в нём участие могут волонтёры, которые занимаются соответствующей деятельностью как минимум один год. Ещё одно обязательное условие — регистрация на платформе Добро.РФ.

Участники должны создать самопрезентацию (в виде слайдов или ролика), а также предоставить документы, подтверждающие информацию об их работе. Всё это нужно разместить в «облаке», а ссылку на материалы направить на электронную почту ano.svod57@yandex.ru.

Заявки принимаются до 21 сентября. Победителей и призёров определят в декабре. Их отметят призами и подарками.

Кроме того, портреты троих волонтёров, которые окажутся самыми лучшими, будут транслироваться на светодиодных экранах Орла. Также планируется выпустить перекидной календарь с портретами 12 выдающихся участников конкурса.

С положением о конкурсе можно ознакомиться в официальных аккаунтах организатора (АНО «Ресурсный центр»), а также Департамента молодёжной политики и реализации патриотических проектов Орловской области.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»