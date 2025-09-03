Осужденные из колонии строгого режима «сели за парты»

В ливенской исправительной колонии № 2 стартовал новый учебный год.

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла не только в школах, вузах и ссузах Орловской области. Аналогичное мероприятие традиционно прошло и в Федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении №67, которое действует при исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в городе Ливны. Соответственно, обучение здесь будут проходить осужденные, которые отбывают срок в этой колонии. С поздравлениями и напутствиями к ним обратился директор учреждения Александр Черных. Он пожелал ученикам активности и старательности в процессе получения полезных знаний и навыков.

«После линейки мастера производственного обучения провели с осужденными классные часы, на которых ознакомили их с распорядком дня образовательного учреждения, расписанием, правилами поведения и мерами безопасности при проведении практических занятий, – рассказали в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области. – Для тех, кто только начинает свой путь в получении профессионального образования, преподавателями была организована небольшая экскурсия по учебным кабинетам и мастерским».

По данным ведомства, в стартовавшем учебном году в специализированном учебном заведении будут обучаться 55 осужденных. Из них 15 человек зачислены на обучение по программе среднего профессионального образования «Оператор оборудования швейного производства (по видам)». В УФСИН подчеркивают, что в случае успешного окончания обучения они получат дипломы государственного образца.

«40 осужденных изучат программы профессионального обучения «Токарь», «Повар» и «Парикмахер». В этом случае по результатам освоения программы обучающиеся получат свидетельство о профессии рабочего, – продолжат в ведомстве. – Кстати, педагогический коллектив учреждения постоянно занимается саморазвитием и улучшением своих знаний и навыков. Так, в июне этого года два педагога успешно освоили курсы повышения квалификации по темам «Методика производственного обучения профессиям лёгкой промышленности» и «Мотивация осужденных в учебном процессе».

