Орловчанка передала на фронт около 300 маскировочных сетей

3.9.2025 | 15:40 Важное, Новости, СВО

Таких выдающихся результатов достигла жительница Орла Ирина Сосова.

Фото: Администрация Орла

Патриотичную орловчанку навестили заммэра Сергей Никулин, а также начальник территориального управления по Железнодорожному району Максим Барбашов.

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, Сосова оказывает помощь защитникам Отечества с самого начала СВО. Женщина занимается изготовлением маскировочных сетей еженедельно.

За всё это время Ирина отправила на фронт около 300 таких изделий. Недавно было передано пять масксетей. Всё это она изготовила лично.

«Плетение сетей — это кропотливая работа, требующая усидчивости и терпения… Самое ценное для меня — это весточки от ребят с передовой. Именно они вдохновляют меня продолжать мою миссию. В среднем на изготовление одной сети уходит три дня», — рассказала орловчанка.

Также женщин шьёт для бойцов марлевые повязки и другие подобные изделия.

ИА «Орелград»


