ООО «Мираторг-Орёл» поймали на сельхознарушении

Компания использовала семена без документов, которые бы подтверждали их необходимые качества.

Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Нарушение выявили в ходе мониторинга данных государственной информационной системы «Семеноводство».

Оказалось, что компания внесла туда данные о высеве семян ярового рапса урожая минувшего года. Их общий вес составил 1,46 тонны. Однако они не имели документов, которые бы подтверждали их сортовые и (или) посевные качества.

Данный факт посчитали нарушением соответствующего федерального закона. Компании объявили предостережение.

ИА «Орелград»