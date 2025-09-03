Орловцев будут по-новому проверять на опьянение

С 1 сентября вступил в силу новый порядок проведения медицинского освидетельствования.

Среди главных новшеств эксперты отмечают увеличение интервала между двумя продувами алкотестером с 15-20 до 15-25 минут, обязательное требование сдачи на анализ мочи в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, а при условии превышения этого срока – сдачи крови на анализ. В направлении на исследование теперь обязательно должно быть указано, какие лекарства принимал водитель. Еще одно важное новшество – медорганизация, проводившая освидетельствование, обязана хранить биоматериалы в течение трех месяцев с момента оформления справки.

По данным УМВД России по Орловской области, в регионе за семь месяцев 2025 года по вине нетрезвых водителей произошло 43 дорожно-транспортных происшествия. Сотрудниками региональной Госавтоинспекции за это время было пресечено 617 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде возбуждено уже 76 уголовных дел, то есть в среднем более 10 дел ежемесячно.

Суды региона рассматривают уголовные дела данной категории с тем же темпом. Одно из них рассмотрел Орловский районный суд, пресс-служба которого напомнила, что к уголовному делу может привести в том числе отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при наличии признаков такового. В данном случае перед судом предстал гражданин, который в 2021 году по постановлению мирового судьи судебного участка № 2 Советского района города Орла был подвергнут административному наказанию.

Его наказали тогда по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). То есть водитель не стал проходить освидетельствование и был признан пьяным за рулем. Данное правонарушение было первым в его биографии, поэтому он получил административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

«Однако должных выводов для себя не сделал и в декабре 2024 года вновь не выполнил законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения при наличии признаков опьянения», – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. На сей раз мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ, а автомобиль, на котором было совершено преступление, суд постановил конфисковать и обратить в собственность государства. Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в суд апелляционной инстанции, но определением Орловского областного суда приговор был оставлен без изменения и теперь вступил в законную силу.

ИА “Орелград”