Орловский завод засудил граждан Туркменистана за нежелание работать

Мценский районный суд удовлетворил три однотипных иска.

ООО «Завод Профессионального Оборудования» решил взыскать ущерб с бывших работников. Они являются гражданами Туркмениста. Работодатель оплатил 122 000 рублей за организацию переезда каждого. Они подписали дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающее возмещение расходов при досрочном увольнении. Некоторое время иностранцы работали в качестве операторов автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 2 разряда. Однако все трое уволились по собственному желанию, не возместив в полной мере расходы ЗПО.

Суд решил взыскать с экс-работников 26, 53, и 87 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Решения могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”