Силовики задержали 28 орловцев за противоправные действия

Росгвардия озвучила итоги своей работы за прошедший месяц.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, за прошедший месяц сотрудники вневедомственной охраны около 800 раз выезжали по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов и охраняемого жилья. Во взаимодействии с сотрудниками полиции группы задержания регионального ведомства выезжали на место происшествия 14 раз. В результате таких мероприятий были задержаны 28 человек, подозреваемых в совершении противоправных действий.

«Все нарушители были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, – добавили в силовом ведомстве. – Вневедомственная охрана Управления Росгвардии по Орловской области осуществляет охрану более 4000 объектов, мест проживания и хранения имущества граждан. Под физической охраной находится 12 объектов. Ежедневно на улицах города патрулируют более 30 групп задержания».

Тем временем Управление МВД России по Орловской области сообщило, что за семь месяцев 2025 года сотрудниками органов внутренних дел региона было выявлено 10 814 административных правонарушений, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства, в том числе 10 437 – предусмотренных КоАП РФ. Из них 2402 административных протокола было составлено по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте).

Это означает, что в среднем ежемесячно орловская полиция составляет по 343 протокола за публичное распитие алкоголя, или в среднем по 11 протоколов в сутки. Например, в прошедшем июле в регионе было составлено 346 протоколов по указанной административной статье. Кроме того, 1185 протоколов за семь месяцев было составлено по статье 20.21 КоАП РФ, то есть за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

В среднем ежемесячно выходит по 169 таких протоколов, или чуть более пяти протоколов в сутки. В июле такие протоколы были составлены 154 раза. Интересно, что в июле было зарегистрировано достаточно небольшое количество фактов мелкого хулиганства – всего 11 за месяц. Для сравнения, за семь месяцев 2025 года в Орловской области было составлено 740 протоколов по статье 20.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство. В среднем в месяц выходит чуть более 100 протоколов, но июль в этом отношении, видимо, оказался «неурожайным»

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 144 лица, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения», – сообщило также региональное Управление МВД.

В ведомстве добавили, что в рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ в муниципальных образованиях Орловской области на сегодняшний день сформировано и внесено в региональный реестр 37 народных дружин, в составе которых состоят 847 человек. За семь месяцев текущего года народные дружинники помогли полиции пресечь 290 административных правонарушений и раскрыть три преступления.

ИА “Орелград”