Торговый дом «Молочная природа» обанкротился

Суд счел дальнейшее проведение конкурсного производства нецелесообразным.

Арбитражный суд Орловской области постановил завершить конкурсное производство в отношении орловского общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Молочная природа». Решение было принято после рассмотрения отчета конкурсного управляющего. Как следует из материалов дела, в декабре 2018 года производственная компания «Молос» обратилась в орловский арбитраж с заявлением о признании ТД «Молочная природа» банкротом.

В июне 2019 года компания-должник была признана несостоятельной, в отношении нее открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев. С тех пор оно неоднократно продлевалось, в целом на банкротство торгового дома ушло шесть лет. В обоснование ходатайства о завершении процедуры конкурсного производства конкурсный управляющий указал, что «им были совершены все необходимые действия по проведению процедуры конкурсного производства».

Управление ФНС России по Орловской области представило отзыв на ходатайство конкурсного управляющего, в котором возражений не заявило. Налоговики сочли возможным завершить процедуру конкурсного производства, которое является завершающей стадией банкротства. По закону, оно завершается после продажи имущества должника, окончания расчетов с кредиторами и рассмотрения судом отчета конкурсного управляющего.

В данном случае из отчета конкурсного управляющего следует, что в ходе процедуры были предприняты меры по выявлению, формированию и реализации конкурсной массы ТД «Молочная природа». В нее было включено движимое имущество общей балансовой стоимостью 5,196 миллиона рублей (транспортные средства и торгово-материальные ценности), а также дебиторская задолженность в размере 42,654 миллиона рублей. Конкурсным управляющим велась работа по взысканию дебиторской задолженности и привлечению к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих предприятие-должника.

На дату судебного заседания все имущество ТД «Молочная природа» было полностью реализовано, выручка составила 613,7 тысячи рублей. Размер денежных средств, поступивших на основной счет должника от реализации имущества, взыскания дебиторской задолженности и арендных платежей, составил 868,3 тысячи рублей. В ходатайстве управляющий указал, что у предприятия-должника фактически отсутствует какое-либо имущество для дальнейшей реализации, все возможные мероприятия по пополнению конкурсной массы проведены.

Кстати, в прошлом году определением арбитражного суда Орловской области с двоих контролирующих предприятия граждан в пользу торгового дома были взысканы денежные средства в размере 3,66 миллиона рублей солидарно. Кроме того, с одного из них в пользу ТД были взысканы убытки в размере 38,99 миллиона рублей. А уже в этом году определением суда была произведена частичная замена взыскателя ТД «Молочная природа» на его правопреемников – кредиторов. За весь период проведения процедуры банкротства в реестр требований кредиторов были включены требования в общем размере 251,73 миллиона рублей.

Однако в основном требования кредиторов не были погашены «по причине недостаточности имущества должника». Но в соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. При таких обстоятельствах суд счел дальнейшее проведение конкурсного производства в отношении должника нецелесообразным.

