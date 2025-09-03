В Орловской области восстановят леса

Лесовосстановление будет произведено на площади 60 гектаров.

Как сообщает пресс-служба губернатора, осеннее лесовосстановление запланировано на землях лесного фонда четырех лесничеств: Орловского (8,4 га), Мценского (2,1 га), Новосильского (2,2 га) и Глазуновского (16,8 га). Почти 70 тысяч сеянцев дуба, ели и сосны будут высажены специалистами автономных учреждений «Мценсклес» и «Орловский лесопожарный центр». Сеянцы с закрытой корневой системой составят четвертую часть от общего количества посадочного материала.

«На площади 27,3 га будет проведено искусственное лесовосстановление, – добавили в пресс-службе главы региона. – Кроме того, специалисты учреждения «Мценсклес» проведут комбинированное лесовосстановление (представляет собой сочетание естественного и искусственного лесовосстановления, посадка при таком лесовосстановлении устанавливается в зависимости от количества имеющегося молодняка главной лесной древесной породы) на площади 2,2 га».

Лесовосстановительные работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Его главной задачей является сохранение лесов путем обеспечения воспроизводства лесов на всей площади их выбытия. В 2024 году по мероприятию «Увеличение площади искусственного лесовосстановления» автономными учреждениями Орловской области были выполнены работы по посадке лесных культур на площади 90 га: сосны обыкновенной –33 га, дуба черешчатого – 51 га, ели – 6 га.

Семена дуба были высеяны в питомниках Дмитровского и Ломецкого лесничеств на площади 0,74 га. Кроме того, весной 2024 года в питомнике Новосильского лесничеств было высеяно 10 килограмм семян сосны на площади 0,13 га, а в лесных питомниках за год вырастили 354,6 тысячи сеянцев. Из общего объема лесовосстановления посадочным материалом с закрытой корневой системой было проведено искусственное лесовосстановление на площади 18 га. Также выполнены работы агротехническому уходу на площади 490 га, проведено дополнение лесных культур на площади 2 га и сформирован запас лесных семян для лесовосстановления в количестве 2,2 тонны желудя.

Средства федерального бюджета, доведенные на 2024 год на реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» на увеличение площади лесовосстановления и формирование запаса лесных семян в сумме 3,4 миллиона рублей, были освоены в полном объеме. Основным показателем оценки эффективности реализации проекта является отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. В 2024 году регионом он был достигнут.

ИА «Орелград»