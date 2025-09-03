Ушла из жизни 101-летняя ветеран ВОВ Мария Алюшкина

Она жила в Ливнах.

Печальную новость сообщило местное «Принт-ТВ».

После начала Великой Отечественной войны Мария Алюшкина добровольно поступила на работу в военный госпиталь. Уроженка Ливен прошла до Берлинка, оказывая медицинскую помощь советским бойцам.

После Победы она продолжила работать в медицине, затем трудилась на одном из предприятий Таганрога. После Мария Алюшкина вернулась на малую родину.

Ранее в этом году орловчанка стала «Почётным жителем города Ливны». Свой 101-й день рождения она отметила буквально на днях.

ИА «Орелград»