В Глазуновке за невывезенный мусор наказали штрафом

3.9.2025 | 11:00 ЖКХ, Новости

Наказание понесло должностное лицо ЗАО «Чистый город».

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ведомство установило, что данная компания, которая занимается транспортировкой твёрдых коммунальных отходов в Глазуновском районе, нарушила периодичность их вывоза. Такие факты зафиксировали на контейнерных площадках, расположенных в районном центре, а также на территории Краснослободского и Тагинского сельских поселений.

Прокуратура внесла генеральному директору организации представление. После этого нарушения устранилиы.

Тем не менее, в отношении должностного лица юридического было возбуждено ещё и административное дело. Его рассматривали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

В итоге виновного оштрафовали на 30 тысяч рублей.

