В Глазуновке за невывезенный мусор наказали штрафом

Наказание понесло должностное лицо ЗАО «Чистый город».
Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.
Ведомство установило, что данная компания, которая занимается транспортировкой твёрдых коммунальных отходов в Глазуновском районе, нарушила периодичность их вывоза. Такие факты зафиксировали на контейнерных площадках, расположенных в районном центре, а также на территории Краснослободского и Тагинского сельских поселений.
Прокуратура внесла генеральному директору организации представление. После этого нарушения устранилиы.
Тем не менее, в отношении должностного лица юридического было возбуждено ещё и административное дело. Его рассматривали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
В итоге виновного оштрафовали на 30 тысяч рублей.
ИА «Орелград»