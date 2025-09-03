В Орле в трёх школах назначены новые директора

3.9.2025 | 11:41 Новости, Образование

Об этом сообщили в администрации города.

Школа №26. Фото: www.google.ru/maps

Директора сменились в школах №26, 27 (имени Лескова) и 36 (имени Бакина). Их возглавили, соответственно, Ирина Черкасова, Ксения Ветрюк и Елена Лагутина.

Все новые директора имеют большой опыт работы в профильной сфере.

«Мы уверены, что новые руководители продолжат славную трудовую деятельность своих предшественников по созданию комфортной, безопасной и современной образовательной среды, будут мотивировать детей получать новые знания, развиваться, проявлять свои творческие способности», – заявили в мэрии.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования