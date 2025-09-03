В Орле в трёх школах назначены новые директора

Об этом сообщили в администрации города.

Директора сменились в школах №26, 27 (имени Лескова) и 36 (имени Бакина). Их возглавили, соответственно, Ирина Черкасова, Ксения Ветрюк и Елена Лагутина.

Все новые директора имеют большой опыт работы в профильной сфере.

«Мы уверены, что новые руководители продолжат славную трудовую деятельность своих предшественников по созданию комфортной, безопасной и современной образовательной среды, будут мотивировать детей получать новые знания, развиваться, проявлять свои творческие способности», – заявили в мэрии.

ИА «Орелград»