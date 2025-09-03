В Орле частично восстановлено движение трамваев

3.9.2025 | 11:50 Новости, Транспорт

№1 и №3 вернулись на привычные маршруты.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» «Вконтакте».

Завтра должны вернуться на линию трамваи, которые обслуживают маршрут №4. Сегодня их заменят специальные автобусы №4Т. Воспользоваться ими можно до 23 часов.

Напомним, трамвайное движение в сторону Железнодорожного района нарушилось накануне вечером. Причиной стал обрыв кабеля (при работах по ремонту газопровода). Мэрия Орла, ссылаясь на «Трамвайно-троллейбусное предприятие», сообщала о проблемах с маршрутами №3 и №4.

ИА «Орелград»


