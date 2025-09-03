В Орле откроют выставку о журналистах ВОВ

3.9.2025 | 12:05 История, Новости

Экспозицию можно будет посмотреть в Орловском военно-историческом музее.

Фото: stalingrad-battle.ru

Выставка «С «лейкой» и блокнотом», названная по строчке из знаменитой песни «Корреспондентская застольная», откроется 4 сентября в 15 часов. Её организует Музей-панорама «Сталинградская битва».

Экспозиция посвящена журналистам, фотокорреспондентам и операторам Великой Отечественной. Посетители увидят архивные документы и фотографии, личные вещи, выпуски газет и журналов тех лет.

«Эти люди, рискуя жизнью, создавали репортажи с передовой. Их творчество до сих пор привлекает своей достоверностью и стремлением донести правду о героических днях войны», – отметили в Орловском краеведческом музее (частью которого является военно-исторический).

Выставка будет работать до 27 октября.

Возрастное ограничение: 6+

