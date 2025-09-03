В Орле украли гробницу на семейном захоронении

Необычная кража произошла на Афанасьевском кладбище.

Об этом пишет «Орёлтаймс», ссылаясь на одну из потерпевших — женщину по имени Ирина. Орловчанка рассказала, что её семья осуществляет захоронения на данном участке с 1937 года.

Ирина, вместе с другими членами своей семьи, была на кладбище накануне. Перед этим здесь проводили опиловку деревьев. Орловчанка и её родные решили выяснить, всё ли в порядке с семейным захоронением после проведённых работ.

«Увидели, что гробница у бабушкиной тётки похищена. В середине августа мы там были, всё было на месте», – рассказала женщина.

Как уточнила Ирина, стоимость гробницы является незначительной. Поэтому маловероятно, что кто-то похитил её специально. Известно, что семья уже подала заявление в полицию.

ИА «Орелград»