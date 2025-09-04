Больше половины россиян предпочли бы ездить на электромобиле

Противниками электрокаров стали меньше 9% участников опроса онлайн-сервиса ВТБ Авто.

Исследование показало, что почти 52% россиян предпочли бы ездить на электрокарах. Также 46% респондентов уверены, что в будущем электромобили станут массовым явлением, а 12% опрошенных заявили, что в России этот вид транспорта не приживется.

Каждый третий россиянин выразил уверенность, что электромобили пока рано внедрять в повседневную жизнь. К этому не готовы уровни развития инфраструктуры и технологий в стране. Еще 9% респондентов и вовсе не хотели бы передвигаться на электрокаре.

– Одна из самых трендовых технологий последних лет – искусственный интеллект – тоже не обошла автолюбителей. Мы выяснили, что 67% из них хотели бы видеть в своих автомобилях ИИ в качестве голосового ассистента, который бы имел возможность включать музыку, открывать двери, опускать окна, проводить диагностику и многое другое. Более того, 76% опрошенных уверены, что внедрение ИИ в машине – это логичное продолжение развития автомобильной отрасли, – отмечает генеральный директор онлайн-сервиса ВТБ Авто Сергей Медынский.

Самыми востребованными ИИ-технологиями респонденты назвали навигатор с возможностью прогнозирования заторов и пробок, голосовой помощник для управления автомобилем голосом и ИИ-сервис с диагностикой и функцией прогнозирования ремонтов транспортного средства.

В рамках опроса россияне также сравнили современные достижения и технологии прошлого. Достоинствами автомобилей старого поколения назвали качество материалов и изготовления, классический дизайн и удобство механических систем управления.

В современных моделях россияне ценят удобство использования автомобильных ассистентов и дистанционную подготовку к поездке. Так, за автозапуск, как полезное достижение прогресса, высказались более половины опрошенных.

ИА «Орелград»