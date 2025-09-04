В Орле начали работать избирательные комиссии

Город готовится к проведению выборов в местный парламент.

В Орле приступили к работе участковые избирательные комиссии. Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, члены УИК готовят избирательные участки к проведению выборов депутатов Орловского горсовета. Напомним, процедура голосования пройдет 12, 13 и 14 сентября 2025 года. Члены участковых комиссий проверяют наличие необходимых условий для хранения избирательной документации, обеспечения беспрепятственного доступа на участки гражданам с ограниченными физическими возможностями. Попутно устанавливается необходимое для голосования оборудование.

«В помещениях для голосования проводятся проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности, тренировки по отработке действий в экстренных ситуациях для обеспечения безопасности в местах проведения голосования, – добавили в облизбиркоме. – В городе Орле будет работать 141 участковая избирательная комиссия и четыре территориальных избирательных комиссии. В организации и проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов седьмого созыва задействовано 1804 члена избирательных комиссий».

Кроме того, территориальные избиркомы уже составлены списки избирателей по каждому избирательному участку. Первые экземпляры этих списков уже переданы по акту в участковые избирательные комиссии для ознакомления и дополнительного уточнения. Кстати, со списками могут ознакомиться и сами избиратели. В частности, они вправе проверить правильность своих данных и при необходимости внести дополнительные уточнения.

«Также избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на позднее 14 сентября 2025 года могут лично подать письменное заявление в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 17 о включении их в списки избирателей. Участок расположен по адресу: город Орел, улица Привокзальная, 8», – напомнили в облизбикоме.

Всего на территории областной столицы образовано 139 избирательных участков в учреждениях образования и культуры, административных зданиях. По традиции два специальных участка образованы в местах временного пребывания, а именно в Орловской психиатрической больнице и Следственном изоляторе №1. Узнать, на каком избирательном участке надо голосовать, можно: в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Выборы»; на сайте ЦИК России под баннером «Все о выборах в единый день голосования 14 сентября 2025 года» в разделе «Мои выборы»; из информационно-разъяснительных материалов обходчиков «ИнформУИК», которые уже «снуют» по Орлу.

ИА “Орелград”