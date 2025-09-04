Под Орлом начали действовать новые правила использования водоемов

Соответствующее постановление издала администрация Орловского муниципального округа.

Документ размещен на официальном сайте администрации и уже вступил в законную силу. Он вводит в действие правила использования водных объектов в рекреационных целях. Речь идет о водоемах, расположенных только на территории Орловского муниципального округа. Под рекреационными целями в нем понимается туризм, мероприятия физической культуры и спорта, организация отдыха и укрепления здоровья граждан, включая детский отдых и оздоровление.

Согласно новым правилам зоны отдыха на таких водоемах должны быть расположены за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий и иных производственных объектов, с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума. Размещение зон отдыха допускается только на тех территориях, где исключена возможность обвалов, оползней, селей и других неблагоприятных природных процессов.

Зоны отдыха разрешается размещать лишь там, где имеются удобные и обустроенные подъездные пути и подходы к воде, в том числе для подъезда спецтехники. Площадь зон отдыха должна позволять размещать на ней необходимые с точки зрения закона сооружения, в том числе: душевые, раздевалки, туалеты, пункты для спасателей и оказания первой медицинской помощи, контейнеры для сборы мусора и др. Напомним, что в Орловской области все пляжи подлежат учету в Государственной инспекции по маломерным судам, входящей в структуру регионального ГУ МЧС России.

Тем временем Орловская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране водных объектов и установила, что некий гражданин купил участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в районе поселка Знаменка Орловского муниципального округа. Он стал его частным владельцем. Но оказалось, что при формировании этого участка в его границы незаконно была включена береговая полоса реки Ока.

«В целях защиты публично-правовых интересов государства и восстановления прав граждан прокуратура направила в суд иск об истребовании в собственность Российской Федерации из незаконного владения гражданина части земельного участка площадью 2247 квадратных метров, занятой береговой полосой реки Ока, и исключении сведений о его границах из Единого государственного реестра недвижимости. Орловским районным судом требования прокурора удовлетворены», – сообщила по этому поводу пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В ведомстве подчеркнули, что участки в границах береговых полос водных объектов, находящихся в федеральной собственности, относятся к зонам с особыми условиями использования территорий. Они признаются землями общего пользования и ограничиваются в обороте, их отчуждение в частную собственность законом не допускается. Исполнение указанного выше судебного акта находится на контроле прокуратуры.

ИА “Орелград”