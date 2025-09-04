Губернатор определил новую цель «государственным» волонтерам

Поправки внесены в положение об АНО «Ресурсный центр».

Губернатор Андрей Клычков утвердил внесение изменений в распоряжение правительства региона о создании автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области». Она была учреждена областными властями в самом конце 2020 года.

Департаменту финансов было поручено выделить 3,5 миллиона рублей для предоставления субсидии новому АНО. Основным видом деятельности АНО в 2020 году губернатор определил «организацию комплекса мероприятий по развитию волонтерской деятельности, поддержке социально значимых гражданских инициатив, профилактике деструктивных явлений в молодежной среде». И вот теперь данный пункт Андрей Клычков изменил.

Теперь основным видом деятельности АНО является «…организация комплекса мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности, поддержке социально значимых гражданских инициатив, социально значимых программ и проектов, профилактике деструктивных явлений в молодежной среде, а также мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на создание современной инфраструктуры в целях обеспечения условий для развития молодежи и ее самореализации».

В настоящий момент АНО «Ресурсный центр» позиционирует себя как площадку повышения эффективности, качества работы волонтерских некоммерческих организаций в Орловской области, социально значимых гражданских инициатив. Организация оказывает консультационную, ресурсную, информационную и другую поддержку. На днях она объявила о старте очередного конкурса «Портрет волонтера».

«Мы получили много обращений с предложениями о том, как можно усовершенствовать конкурсные правила, чтобы сделать его более справедливым и привлекательным для всех участников, – сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте». – Проанализировав все предложения, мы приняли решение внести ряд изменений в положение о конкурсе. Что изменилось? Сокращение количества номинаций».

В этом году конкурс проводится по таким номинациям: «Лучший волонтер от 14 до 18 лет»; «Лучший волонтер от 18 лет». Участники будут разбиты по географическим категориям: жители Орла; жители Ливен, Мценска и Болхова; жители всех остальных населенных пунктов Орловской области. В положение о конкурсе включено новое условие по подтверждению волонтерского опыта.

Принять участие в конкурсе имеют право граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, проживающие на территории Орловской области, имеющие стаж волонтерской деятельности не менее одного года, а также зарегистрированные на платформе Добро.РФ. Победители основного этапа конкурса предыдущего года имеют право повторно участвовать в новом конкурсе не ранее, чем через 1 год. Прием заявок продлится по 15 сентября.

ИА “Орелград”