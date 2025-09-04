В Орловской области построили 828 зданий

Большая часть возведенных помещений являются жилыми.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в первом полугодии 2025 года в Орловской области составил 15 миллиардов рублей, или 89,6 процента, в сопоставимой оценке, к аналогичному периоду прошлого года. В июне 2025 года в строительство было вложено 3,5 миллиарда рублей, или 121,9 процента по отношению к июню предыдущего года. Такие данные приводит Орелстат.

«С начала текущего года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 3,908 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах меньше объема прошлого года на 10,4 процента, – информирует Орелстат. – Из числа введенных в действие в первом полугодии 2025 года зданий 96,3 процента составляют здания жилого назначения».

Всего в регионе за прошедшие шесть месяцев было введено в эксплуатацию 828 зданий общей площадью 242 тысячи квадратных метров. Из них 11 зданий общей площадью 15,7 тысячи квадратных метров являются зданиями сельскохозяйственного назначения. В частности, построены зерносеменохранилища на 6,5 тысячи тонн единовременного хранения, механизированные зерносклады на 20 тысяч тонн единовременного хранения, а также картофелехранилища для организаций сельского хозяйства на 1,5 тысячи тонн единовременного хранения.

Также за полгода были введены в эксплуатацию общетоварные склады общей площадью хранения 2,7 кубометров. Кроме того, в Орловской области в первом полугодии текущего года были протянуты линии электропередачи общей протяженностью 17,8 километра и волоконно-оптические линии связи общей длиной 109,7 километра, построено восемь антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи. По данным статистиков, в эксплуатацию введено четыре здания промышленного назначения общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров, три коммерческих помещения площадью 500 квадратных метров и два административных помещения площадью 100 «квадратов».

ИА “Орелград”