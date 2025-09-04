Клычков пообещал орловцам Wi-Fi на 26 остановках

4.9.2025 | 10:55 Новости, Общество

Орловский губернатор признался, что это обойдётся «недёшево».

Фото: ИА «Орелград»

Заявление прозвучало накануне во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«Сегодня мы провели оперативный штаб. Сняли бюрократические ограничения, определились по цене, недёшево получается, но будем у единственного поставщика закупать услугу по остановкам», – рассказал он.

Конкретная сумма не уточняется. Напомним, что закупка у единственного поставщика — это способ, при котором государственный или муниципальный заказчик заключает контракт без проведения конкурентных процедур. Закон позволяет делать это в ряде случаев.

Сейчас благодаря областным властям стабильный Wi-Fi уже доступен на площади Ленина, в помещениях железнодорожного вокзала и автовокзала, в Областной клинической больнице, а также в новом здании Детской областной поликлиники.

