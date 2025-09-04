В Болхове водитель скутера скончался посередине дороги

4.9.2025 | 10:43 Новости, Происшествия

Мужчине было 68 лет.

Фото: ГАИ Орловской области

Информацию сообщили в Госавтоинспекции Орловской области.

Происшествие случилось на улице Добровольцев Урала накануне в 11 часов. Пенсионер, передвигаясь на скутере (SYM CROX 125), остановился на перекрёстке неравнозначных дорог. Орловец должен был предоставить преимущество другим транспортным средствам.

Во время остановки мужчина упал на левый бок, а затем скончался. Это произошло ещё до приезда «Скорой помощи».

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано шесть ДТП.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования