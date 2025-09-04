В Болхове водитель скутера скончался посередине дороги

Мужчине было 68 лет.

Информацию сообщили в Госавтоинспекции Орловской области.

Происшествие случилось на улице Добровольцев Урала накануне в 11 часов. Пенсионер, передвигаясь на скутере (SYM CROX 125), остановился на перекрёстке неравнозначных дорог. Орловец должен был предоставить преимущество другим транспортным средствам.

Во время остановки мужчина упал на левый бок, а затем скончался. Это произошло ещё до приезда «Скорой помощи».

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано шесть ДТП.

ИА «Орелград»