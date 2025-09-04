В Орле участника СВО признали умершим через суд

4.9.2025 | 12:10 Новости, СВО

Гражданский иск подала его супруга.

ИА “Орелград”

Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

Гражданское дело рассматривалось в Железнодорожном суде Орла. В процессе участвовал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Как отметили в ведомстве, закон обязывает представителей прокуратуры участвовать в рассмотрении дел такой категории.

Мужчина проходил военную службу на основании контракта, заключённого с Министерством обороны России. Он пропал в марте минувшего года. Это произошло при выполнении боевых задач.

На процессе Алексей Тимошин официально заявил о том, что для объявления орловца умершим имеются правовые основания. Суд согласился с этой позицией и пришёл к аналогичному окончательному решению.

ИА «Орелград»


