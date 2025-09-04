Орловский митрополит освятил Дворец пионеров

В советское время такое было невозможно даже представить.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил помещения Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина. В советское время такое было бы просто невозможно. В данном случае, как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, мероприятие прошло по инициативе директора Дворца пионеров Натальи Марушкиной и педагогического коллектива. Напомним, что это крупнейшее в регионе многопрофильное учреждение дополнительного образования.

«Владыку пригласили, чтобы освятить помещения и вместе с воспитанниками и педагогами вознести молитвы о благополучном начале нового учебного года, – уточнили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. – Перед началом торжества коллектив учреждения обратился к митрополиту Тихону с просьбой о благословении на предстоящие труды».

«Благодать Божию обязательно нужно искать и призывать на всякое доброе дело, это очень хорошо и правильно», – отметил в своей речи митрополит Тихон. Сообщается, что участники этой необычной встречи особо отметили отзывчивость и доброе расположение Тихона, которые «неизменно оставляют у всех самое теплое впечатление». Таким образом, новый учебный год в орловском Дворце пионеров начался с молитвы, благословения и особой духовной поддержки, что, по словам собравшихся, придает уверенности и сил в будущей работе, добавили в митрополии.

Параллельно с этим мероприятием настоятель храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в микрорайоне «Зареченский» протоиерей Георгий Зейкан вместе с помощником настоятеля Еленой Зейкан посетили детский сад № 95 города Орла. Отец Георгий подарил дошкольному образовательному учреждению икону Спасителя и икону «Спаситель и дети», а затем благословил малышей и их наставников на предстоящий учебный год.

«Главной темой встречи стало начало нового учебного года, – пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. – С педагогами говорили о том, как в воспитательном процессе помогать детям возрастать не только в необходимых знаниях, но и в доброте, любви и уважении к ближнему. Слова Евангелия — «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Лк. 18:16) — стали главным напоминанием этой доброй миссии о ценности детства и чистоты детских сердец».

ИА “Орелград”