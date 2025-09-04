В Орле суд рассмотрит дело о причинении смерти по неосторожности

4.9.2025 | 14:55 Новости, Происшествия

По версии следствия, орудием причинения смерти стала «Лада Гранта».

Фото: ИА «Орелград»

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Северного района. Обвиняемая — местная жительница. Дело направлено в суд.

По версии следствия, в октябре минувшего года женщина припарковала автомобиль «Лада Гранта», но при этом оставила машину на первой скорости механической коробки передач. Орловчанка вышла наружу. Затем она заметила, что стекло водительского окна не поднято до конца.

Чтобы исправить это, женщина вернулась в салон и повернула ключ в замке зажигания. Автомобиль начал самопроизвольное движение.

В этот момент перед капотом находился мужчина, пассажир машины. «Лада» наехала на него. Он упал под кузов.

«От полученных травм потерпевший скончался», – рассказали в пресс-службы прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования