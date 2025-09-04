В Орле суд рассмотрит дело о причинении смерти по неосторожности

По версии следствия, орудием причинения смерти стала «Лада Гранта».

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Северного района. Обвиняемая — местная жительница. Дело направлено в суд.

По версии следствия, в октябре минувшего года женщина припарковала автомобиль «Лада Гранта», но при этом оставила машину на первой скорости механической коробки передач. Орловчанка вышла наружу. Затем она заметила, что стекло водительского окна не поднято до конца.

Чтобы исправить это, женщина вернулась в салон и повернула ключ в замке зажигания. Автомобиль начал самопроизвольное движение.

В этот момент перед капотом находился мужчина, пассажир машины. «Лада» наехала на него. Он упал под кузов.

«От полученных травм потерпевший скончался», – рассказали в пресс-службы прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»