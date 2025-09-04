Орловский губернатор намекнул главе депздрава на отставку

Андрей Клычков снова обрушился с критикой на департамент здравоохранения.

На этот раз большой темой оказались не только бесплатные лекарства, но и ЭКО. Критика прозвучала на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Напомним, несколько дней назад орловский губернатор негативно отозвался о работе сотрудников департамента с обращениями граждан (в частности, по поводу лекарств для льготных категорий граждан).

На этот раз «разнос» ожидал непосредственного руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Александра Альянова. Об этом сообщает «Орёлтаймс».

«Из тысячи обращений на прямую линию 200 были по лекарствам», – указал губернатор. Затем он поднял тему обеспечения тест-полосками орловцев, больных сахарным диабетом. «Почему логистика не выстроена? Я уже поимённо знаю всех диабетиков. Лекарства есть, но люди их не могут получить в районах», — заявил Клычков.

Орловский глава закончил радикальным заявлением: «Я не вижу перспектив в нашей дальнейшей с вами работе».

Перед этим Альянову пришлось отвечать и по теме экстракорпорального оплодотворения. Губернатор заявил, что департамент не осваивает средства, выделенные на проведение соответствующих анализов для родителей.

«Результат в этом направлении за девять месяцев нулевой, хотя самое ключевое направление — демография. Это диверсия — ни что иное», — резко высказался Клычков.

Отметим, что Альянов руководит департаментом около года. В июле 2024-го он возглавил его в качестве «исполняющего обязанности». Сейчас он фигурирует на портале региона как полноценный руководитель, а также как член правительства области.

ИА «Орелград»