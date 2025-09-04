Трамвайное движение в Железнодорожном районе полностью восстановлено

Об этом объявили в пресс-службе Администрации Орла.

«Сегодня трамваи №4 «Вокзал — Школа №35» и №3 «Улица Пушкина — «Химмаш»» вышли на линию в штатном режиме», – заявили в мэрии. При этом пресс-служба ссылается на Главу «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игоря Косолапова.

Также в мэрии ещё раз напомнили, что причиной проблем стало повреждение кабеля, допущенное при ремонте газопровода.

«Повреждение оказалось достаточно серьёзным. Наши специалисты постарались всё оперативно восстановить. С сегодняшнего трамваи всех маршрутов на линии», – поделился Косолапов.

ИА «Орелград»