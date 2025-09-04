Программа медицинской реабилитации появилась на Орловщине

В ней примут участие практически все медицинские организации региона.

Региональную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Орловской области» утвердил губернатор Андрей Клычков. Она стала частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь на 2025-2030 годы». Контроль за исполнением распоряжения губернатор возложил на своего заместителя по социальной политике. Также утвержден план мероприятий по реализации программы.

Он, в частности, предусматривает проведение мониторинга использования реабилитационного оборудования в разрезе каждой медицинской организации и знаний специалистов методик работы на реабилитационном оборудовании. Планируется дополнительное открытие ранней реабилитации в медицинских организациях, в структуре которых функционируют первичные сосудистые отделения, оснащение медицинскими изделиями отделений медицинской реабилитации, внедрение высокотехнологичных методов реабилитации взрослых и детей.

Предусмотрено ежегодное проведение анализа использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения, с учетом нормативов объемов и финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Орловской области. В планах также открытие дневных стационаров медицинской реабилитации и укомплектование кадрами структурных подразделений реабилитационной службы Орловской области.

Как следует из паспорта программы, проведенный анализ указал на устойчивый, начиная с 2019 года, рост численности населения региона, нуждающегося в медицинской реабилитации. Так, у взрослых за последние пять лет он вырос на 72,4 процента, у детей – на 25,2 процента. В пятилетней динамике отмечается рост доли пациентов, завершивших медицинскую реабилитацию, в том числе инвалидов: взрослые – на 5,5 процента, дети – на 15,6 процента. При этом у детей, завершивших медицинскую реабилитацию, в 2024 году показатель достиг 98 процентов.

Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, который был утвержден распоряжением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р. А перечень медицинских и социальных показаний, медицинских противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации был утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2024 года № 687н.

ИА “Орелград”