В Орле состоится фестиваль «В кругу семьи»

4.9.2025 | 17:35 Новости, Общество

Семейное мероприятие организует «Движение Первых».

vk.com/mypervie57

Праздник состоится в эту субботу, 6 сентября. Он начнётся в сквере Семьи, а затем переместится в Детский парк. Регистрация участников стартует в 10 часов 30 минут.

Гостям пикника обещают экскурсию по литературной столице, мастер-классы (от учреждений дополнительного образования), зоны для игр и фотографий, а также выступление кавер-группы.

Запланированы и другие активности. Участники пикника, которые выполнят все задания, намеченные организаторами, получат подарки.

Возрастное ограничение: 0+

vk.com/mypervie57

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования