В Орле состоится фестиваль «В кругу семьи»

Семейное мероприятие организует «Движение Первых».

Праздник состоится в эту субботу, 6 сентября. Он начнётся в сквере Семьи, а затем переместится в Детский парк. Регистрация участников стартует в 10 часов 30 минут.

Гостям пикника обещают экскурсию по литературной столице, мастер-классы (от учреждений дополнительного образования), зоны для игр и фотографий, а также выступление кавер-группы.

Запланированы и другие активности. Участники пикника, которые выполнят все задания, намеченные организаторами, получат подарки.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»