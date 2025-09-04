В Орле состоится фестиваль «В кругу семьи»

Семейное мероприятие организует «Движение Первых».
Праздник состоится в эту субботу, 6 сентября. Он начнётся в сквере Семьи, а затем переместится в Детский парк. Регистрация участников стартует в 10 часов 30 минут.
Гостям пикника обещают экскурсию по литературной столице, мастер-классы (от учреждений дополнительного образования), зоны для игр и фотографий, а также выступление кавер-группы.
Запланированы и другие активности. Участники пикника, которые выполнят все задания, намеченные организаторами, получат подарки.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»