В Орле состоится трёхдневный «Септембер фест»

4.9.2025 | 17:55 Новости, Общество

Мероприятие пройдёт с 12 по 14 сентября.

Фото: Администрация Орла

Местом действия станет сквер Семьи.

Запланированы гастрономическая и культурная программы. Также состоится ярмарка, где будут продаваться товары предприятий России и Белоруссии.

Блюда и напитки представят городские рестораны и кафе.

В рамках культурной программы состоятся выступления музыкантов из Орла, Москвы и Ростова-на-Дону, кинопоказы, а также интеллектуальная игра. Запланировано и многое другое.

Информация размещена в группе «Орёл фестивальный» «Вконтакте».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования