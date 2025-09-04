В Орле состоится трёхдневный «Септембер фест»

Мероприятие пройдёт с 12 по 14 сентября.

Местом действия станет сквер Семьи.

Запланированы гастрономическая и культурная программы. Также состоится ярмарка, где будут продаваться товары предприятий России и Белоруссии.

Блюда и напитки представят городские рестораны и кафе.

В рамках культурной программы состоятся выступления музыкантов из Орла, Москвы и Ростова-на-Дону, кинопоказы, а также интеллектуальная игра. Запланировано и многое другое.

Информация размещена в группе «Орёл фестивальный» «Вконтакте».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»