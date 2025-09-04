Экс-первому заммэру Орла снизили срок на полтора дня

4.9.2025 | 17:25 Закон и порядок, Новости

Облсуд зачёл Олегу Минкину в срок отбывания наказания время задержания.

Фото: vk.com/oreladm

Апелляционная инстанция выявила этот недочёт в приговоре нижестоящего суда (Советского района областного центра). Об этом сообщают «Орловские новости».

Напомним, в апреле Минкина приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Речь шла о хищении около 62 миллионов бюджетных средств. Как пишет портал, «приговоры четырём фигурантам» признали «законными и обоснованными» (за исключением вышеуказанного вопроса в приговоре бывшему первому заместителю мэра Орла). В деле были ещё четверо фигурантов, но все они отправились на СВО.

Несколькими месяцами ранее, в рамках другого дела (о халатности), тот же суд назначил Минкину два года принудительных работ.

