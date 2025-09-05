Орловские аграрии столкнулись с неожиданной проблемой

У сельхозпроизводителей имеются трудности с реализацией продукции.

Об этом говорилось на расширенном заседании парламентского комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Депутаты областного Совета обсудили меры по развитию сельского хозяйства. Перед ними выступила заместитель руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области Светлана Шолохова. Она сообщила, что выручка от реализации продукции АПК за 6 месяцев 2025 года составила 72,3 миллиарда рублей, что на 10,2 процента выше уровня аналогичного периода 2024 года. Прибыль орловских аграриев за отчетный период составила 11,7 миллиарда рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 44,3 процента.

«Индекс производства продукции сельского хозяйства за 6 месяцев 2025 года составил 125,3 процента, – сообщает пресс-служба Орловского облсовета. – За первое полугодие 2025 года намолочено 2,3 миллиона тонн зерна. Производство молока выросло на 4,1 процента, или до 68,5 тысячи тонн, а мяса — на 12,5 процента, или до 213,3 тысячи тонн к аналогичному периоду прошлого года. Для увеличения продуктивности на мелиорацию 11,2 тысяч гектар в 2025 году направлено 138,57 миллиона рублей — в 5 раз больше, чем годом ранее».

В то же время депутаты обратили внимание на существующие проблемы. Так, вице-спикер облсовета Михаил Вдовин акцентировал внимание на том, что, несмотря на увеличение заработной платы, отток населения из сельской местности продолжается, люди выбирают работу в крупных городах. Заместитель губернатора по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков согласился с депутатами. По его мнению, отток населения происходит, в том числе, в связи с развитием технологий и замены живой рабочей силы машинами.

Член комитета Дмитрий Пониткин подчеркнул, что, несмотря на высокие показатели производства, в АПК существует проблема с реализацией продукции. Действительно, по данным Орелстата, за январь-июль 2025 года орловские сельскохозяйственные организации реализовали 854,7 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 39,4 процента меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

По сравнению с прошлым годом на 18,6 процента снизились объемы реализации куриных яиц, на 16,5 процента – семян подсолнечника, которых в этом году реализовано 73,3 тысячи тонн. Однако стоит сказать, что в 2 раза, по сравнению с прошлым годом, в регионе вырос объем реализации картофеля, на 11,6 процента – объем реализации мяса скота и птицы в живом весе (продано 211,4 тысячи тонн такой продукции), на 5,7 процента – овощей, на 5,2 процента – молока.

«Резюмируя обсуждение, председатель комитета Михаил Жилин подчеркнул, что задача государства — создать равные условия для гармоничного развития всех форм хозяйствования и отметил, что органам власти региона необходимо совместно проработать регулирование проблемы сочетания современных технологий, цифровизации и сохранения рабочих мест для населения», – добавили в пресс-службе Орловского облсовета.

ИА “Орелград”