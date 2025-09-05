Александр Пахомов: Самоограничения помогают «захлопнуть дверь» перед носом мошенников

Одной из тем на полях ВЭФ-2025 стала практика самозапретов на кредиты и снятие вкладов.

Сегодня любой россиянин может в несколько кликов установить запрет на дистанционное оформление кредитов, а также досрочное снятие денег со вклада. Как рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов, это стало эффективным инструментом в борьбе с мошенниками.

– Мы видим запрос клиентов на тщательный контроль за своими средствами. Самоограничения и лимиты «захлопывают дверь» перед носом мошенников, рассчитывающих на легкую добычу, даже с кодами доступа в онлайн-банк, — отметил эксперт.

При наличии самозапрета клиент даже под влиянием мошенников не сможет быстро оформить кредит. Для снятия ограничения ему придется лично прийти в отделении банка.

Даже, если клиент придет за снятием самоограничения, сотрудники банка помогут ему вывести мошенников на чистую воду и сохранить сбережения или избежать оформления ненужного кредита.

ИА «Орелград»