В Орле стартовала всероссийская летняя Гимназиада

5.9.2025 | 11:50 Новости, Образование, Спорт

В масштабных соревнованиях примут участие около тысячи юных спортсменов.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Это учащиеся общеобразовательных, а также профессиональных образовательных организаций. Они будут состязаться в 11 видах спорта.

Соревнования пройдут в спортивных залах ТМК «Гринн Центр», на Центральном стадионе имени Ленина, в плавательном бассейне ОГУ, а также в спортивной школе гимнастики и акробатики.

На сегодня запланированы соревнования по дзюдо, греко-римской борьбе, спортивной гимнастике, лёгкой атлетике и плаванию. Некоторые из них уже начались.

Гимназиада завершится 11 сентября.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


