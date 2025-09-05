В Орле стартовала всероссийская летняя Гимназиада

В масштабных соревнованиях примут участие около тысячи юных спортсменов.

Это учащиеся общеобразовательных, а также профессиональных образовательных организаций. Они будут состязаться в 11 видах спорта.

Соревнования пройдут в спортивных залах ТМК «Гринн Центр», на Центральном стадионе имени Ленина, в плавательном бассейне ОГУ, а также в спортивной школе гимнастики и акробатики.

На сегодня запланированы соревнования по дзюдо, греко-римской борьбе, спортивной гимнастике, лёгкой атлетике и плаванию. Некоторые из них уже начались.

Гимназиада завершится 11 сентября.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»