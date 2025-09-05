Аналитики предсказывают рост рынка розничного кредитования в России

Эксперты полагают, что во втором полугодии текущего года объем выдач кредитов физлицам в России вырастет на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В абсолютных цифрах это порядка 6 триллионов рублей, которых может достичь розничный кредитный рынок. По итогам всего 2025 года прогнозируется объем кредитования физлиц на уровне 9,5 триллиона рублей

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Александра Пахомова, Розничный кредитный рынок достиг своего минимума в первом полугодии. На одной из сессий в рамках ВЭФ-2025 он рассказал, что в настоящее время объем кредитования физлиц стабилизировался и начал восстанавливаться.

– Положительная динамика кредитования физлиц наблюдается в последние месяцы, что говорит об устойчивой тенденции к стабилизации рынка. Снижение ключевой ставки создало более предсказуемую среду, позволяющую россиянам увереннее планировать крупные покупки. Второе полугодие может стать переломным для рынка, показав рост к прошлогодним показателям. Однако полноценный ренессанс розничного кредитования пока еще впереди, банковские ставки все еще подходят для накоплений больше, чем для кредитования, – подчеркнул Александр Пахомов.

В текущем году в целом рынок кредитования физлиц ожидается на 26% ниже результата 2024 года. По прогнозам, около 60% договоров заключат на залоговые кредиты. Это ипотека с показателем 4,04 триллиона рублей, автокредитование в объеме 1,7 триллиона и кредиты наличными на 3,8 триллиона рублей.

Что касается розничного кредитного портфеля, то ожидается, что его объем за год увеличится на 3% и превысит 40,6 триллиона рублей. Самая высокая динамика ожидается от автокредитования и кредитных карт. Они дадут прирост на 16% и 10% соответственно.

ИА «Орелград»