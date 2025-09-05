В Орле студента будут судить за избиение охранника

Здоровью пострадавшего причинён тяжкий вред.

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

Как сообщает ведомство, обвиняемый – несовершеннолетний студент одного из вузов нашей области. Ему вменяются уголовные статьи «побои» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (116 и 118, часть 1).

Инцидент произошёл в мае этого года в Заводском районе. Молодой человек находился у торгового комплекса рядом с помещением контрольно-пропускного пункта. Юноша пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Он вступил в конфликт с охранником — действуя «из хулиганских побуждений». Стычка окончилась серьёзными последствиями. Молодой человек нанёс оппоненту удары по голове и туловищу — руками и ногами. Также у пострадавшего оказалась сломана левая бедренная кость.

«Обвиняемый полностью признал вину в совершенных преступлениях», – отметили в СУ СКР по Орловской области.

В данный момент уголовное дело уже направлено в суд.

ИА «Орелград»