Кто отвечает за чистоту у мусорных контейнеров: разбираемся в зонах ответственности

5.9.2025 | 13:19 Новости компаний, Рекомендуем

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Орловской области информирует о правилах содержания контейнерных площадок и распределении обязанностей между управляющими организациями, оператором и местными властями.

Распределение зон ответственности

За поддержание надлежащего санитарного и технического состояния контейнерной площадки отвечает владелец данной площадки. Это положение зафиксировано в п. 34 Постановления Правительства РФ № 293 от 07.03.2025 г.

  1. Собственник площадки обязан:
    • Обеспечить проектирование и строительство площадки.
    • Установить необходимое количество контейнеров (из расчета 1 контейнер объемом 1,1 куб. м на 20-22 человек) и/или бункеров для КГО.
    • Содержать контейнерную площадку: поддерживать надлежащее техническое и санитарное состояние (в т.ч. перемещать ТКО, находящиеся в пределах и за границами контейнерной площадки, в контейнеры или бункеры), обеспечивать ремонт ограждений и покрытия.

 

  1. Региональный оператор отвечает за:
    • Своевременный вывоз отходов.
    • Уборку просыпавшегося мусора при погрузке.

 

  1. Органы местного самоуправления:
    • Обустраивают и контролируют содержание контейнерных площадок на муниципальных землях.
    • Ведут реестр контейнерных площадок.
    • Принимают меры к недобросовестным УК.

Кроме того, всем заинтересованным сторонам необходимо вести разъяснительную работу по информированию граждан о правилах обращения с отходами.

Для многоквартирных домов обязанность по организации и содержанию мест накопления ТКО возложена на управляющие компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ). В случаях, когда одной площадкой пользуются жители нескольких домов, управляющие организации должны согласовать условия совместного использования или организовать отдельные места сбора отходов для каждого дома.

В местах накопления, которые находятся на землях общего пользования, обязанность по оборудованию и содержанию площадок лежит на органах местного самоуправления.

Требования к оборудованию площадок

Согласно СанПиН 2.1.3684-21, контейнерные площадки должны иметь:

  • твердое водонепроницаемое покрытие (асфальт, бетон),
  • ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 м,
  • уклон для отвода поверхностных вод,
  • подъездной путь для спецтехники,
  • освещение в темное время суток.

Пример из практики

Характерным примером является состояние контейнерной площадки по ул. Металлургов, 2, которой также пользуются жители соседних домов № 4, 6, 8, 12, 18 и Московского ш., 165 и 167. При ежедневном вывозе отходов региональным оператором, сама площадка, находящаяся в зоне ответственности УК «ЖЭУ №26», УК «Юрта», УК «Лидер», не соответствует санитарным требованиям: отсутствует ограждение, недостаточно накопителей и освещения; уборка площадки и прилегающей территории не осуществляется.

Куда обращаться с проблемами?

  • При нарушении содержания площадки (загрязнение, повреждение ограждений, недостаточность накопителей) – к собственнику площадки (управляющая компания или ОМСУ).
  • При нарушениях вывоза отходов или ненадлежащей уборке при погрузке – к региональному оператору.
  • При бездействии УК по оборудованию и содержанию контейнерной площадки – в государственную жилищную инспекцию.

Обращения должны содержать точный адрес площадки и описание проблемы.

Услуга по содержанию контейнерных площадок, также как и вывоз ТКО, включена в коммунальные платежи и должна выполняться качественно.

Контактная информация:

  • Региональный оператор: 48-10-04.
  • Государственная жилищная инспекция: 54-02-17.

Социальная реклама. ООО «УК «Зеленая роща». ИНН 5753062527.


