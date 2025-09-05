Кто отвечает за чистоту у мусорных контейнеров: разбираемся в зонах ответственности

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Орловской области информирует о правилах содержания контейнерных площадок и распределении обязанностей между управляющими организациями, оператором и местными властями.
Распределение зон ответственности
За поддержание надлежащего санитарного и технического состояния контейнерной площадки отвечает владелец данной площадки. Это положение зафиксировано в п. 34 Постановления Правительства РФ № 293 от 07.03.2025 г.
- Собственник площадки обязан:
- Обеспечить проектирование и строительство площадки.
- Установить необходимое количество контейнеров (из расчета 1 контейнер объемом 1,1 куб. м на 20-22 человек) и/или бункеров для КГО.
- Содержать контейнерную площадку: поддерживать надлежащее техническое и санитарное состояние (в т.ч. перемещать ТКО, находящиеся в пределах и за границами контейнерной площадки, в контейнеры или бункеры), обеспечивать ремонт ограждений и покрытия.
- Региональный оператор отвечает за:
- Своевременный вывоз отходов.
- Уборку просыпавшегося мусора при погрузке.
- Органы местного самоуправления:
- Обустраивают и контролируют содержание контейнерных площадок на муниципальных землях.
- Ведут реестр контейнерных площадок.
- Принимают меры к недобросовестным УК.
Кроме того, всем заинтересованным сторонам необходимо вести разъяснительную работу по информированию граждан о правилах обращения с отходами.
Для многоквартирных домов обязанность по организации и содержанию мест накопления ТКО возложена на управляющие компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ). В случаях, когда одной площадкой пользуются жители нескольких домов, управляющие организации должны согласовать условия совместного использования или организовать отдельные места сбора отходов для каждого дома.
В местах накопления, которые находятся на землях общего пользования, обязанность по оборудованию и содержанию площадок лежит на органах местного самоуправления.
Требования к оборудованию площадок
Согласно СанПиН 2.1.3684-21, контейнерные площадки должны иметь:
- твердое водонепроницаемое покрытие (асфальт, бетон),
- ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 м,
- уклон для отвода поверхностных вод,
- подъездной путь для спецтехники,
- освещение в темное время суток.
Пример из практики
Характерным примером является состояние контейнерной площадки по ул. Металлургов, 2, которой также пользуются жители соседних домов № 4, 6, 8, 12, 18 и Московского ш., 165 и 167. При ежедневном вывозе отходов региональным оператором, сама площадка, находящаяся в зоне ответственности УК «ЖЭУ №26», УК «Юрта», УК «Лидер», не соответствует санитарным требованиям: отсутствует ограждение, недостаточно накопителей и освещения; уборка площадки и прилегающей территории не осуществляется.
Куда обращаться с проблемами?
- При нарушении содержания площадки (загрязнение, повреждение ограждений, недостаточность накопителей) – к собственнику площадки (управляющая компания или ОМСУ).
- При нарушениях вывоза отходов или ненадлежащей уборке при погрузке – к региональному оператору.
- При бездействии УК по оборудованию и содержанию контейнерной площадки – в государственную жилищную инспекцию.
Обращения должны содержать точный адрес площадки и описание проблемы.
Услуга по содержанию контейнерных площадок, также как и вывоз ТКО, включена в коммунальные платежи и должна выполняться качественно.
Контактная информация:
- Региональный оператор: 48-10-04.
- Государственная жилищная инспекция: 54-02-17.
Социальная реклама. ООО «УК «Зеленая роща». ИНН 5753062527.