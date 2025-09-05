На выборах в горсовет орловцам помогут волонтеры

Уже более 30 волонтеров зарегистрировались на соответствующем портале.

В Орле приближаются сроки проведения выборов депутатов Орловского горсовета седьмого созыва. Напомним, они назначены на 14 сентября, но голосования также пройдет 12 и 13 сентября. В эти дни многие избиратели смогут воспользоваться помощью волонтеров. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева на рабочем совещании, посвященном вопросам организации помощи волонтеров на избирательных участках в дни голосования. Участие в нем приняли председатели территориальных избирательных комиссий города Орла.

«Помощью волонтеров на избирательных участках в дни голосования смогут воспользоваться инвалиды, многодетные семьи, родители с маленькими детьми, другие категории граждан по уважительным причинам, – пояснили в облизбиркоме. – Для этого избирателям необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы» – «Волонтер на избирательном участке».

По данным облизбиркома, на платформе Добро.РФ зарегистрировались уже более 30 волонтеров, готовых помогать орловцам на избирательных участках. Кроме того, в проведении акции «Участок Добра» примут участие волонтеры Медицинского института ОГУ им. И.С. Тургенева – Орловское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики». Избирательная комиссия Орловской области также провела встречу с читателями Орловской областной специальной библиотеки для слепых имени А.Г. Абашкина и членами Орловской региональной организации Всероссийского общества слепых. Им рассказали о днях и времени голосования, а также возможности голосования на дому.

«Особое внимание было уделено новому сервису на Едином портале государственных и муниципальных услуг – «Волонтер на избирательном участке», – добавили в облизбиркоме. – Орловщина вошла в число пилотных регионов, где избиратели могут подать заявление о помощи волонтера на избирательном участке. Для поиска волонтеров Избирательная комиссия Орловской области запустила проект «Участок добра» на сайте Добро.РФ.

