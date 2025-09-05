В Орловской области будут развивать рыбоводство

Перспективы развития отрасли обсудили в областной администрации.

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона Андрей Клычков встретился с руководителем Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Александром Хатунцовым. В ходе встречи обсуждались вопросы сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов, развития рыболовства и аквакультуры, объединения усилий для развития рыбоводческого потенциала Орловской области.

«Сохранение и рациональное использование наших водных богатств – залог благополучия будущих поколений. Сотрудничество с Росрыболовством позволяет создать новые возможности для бизнеса, минимизировать ущерб природе нашего родного края», – отметил Андрей Клычков. В пресс-службе губернатора добавили, что стороны также обсудили возможность реализации комплексных планов, совместных программ и мероприятий, направленных на сохранение водных ресурсов и их обитателей, проведение научных исследований в сфере развития рыбохозяйственного комплекса.

Водоемы Орловской области относятся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну. С 1976 года на территории региона действует Орловский осетровый рыбоводный завод ФГБУ «Центррыбвод». Он специализируется на искусственном воспроизводстве наиболее ценных видов рыб для зарыбления естественных водоемов, в первую очередь реки Ока и ее притоков.

По данным на начало 2025 года, в Орловской области насчитывалось 62 водных участка, переданных пользователям для промышленного рыбоводства. За соблюдением условий договоров пользования рыбоводными участками следят специалисты отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Курской и Орловской областям Московско-Окского ТУ Росрыболовства. Любительское рыболовство на таких водоемах запрещено.

Между тем, по данным ежегодного экологического доклада, для жителей Орловской области любительское рыболовство традиционно является одним из популярнейших и доступных видом отдыха. По подсчетам властей, около 35 процентов жителей региона занимаются любительским рыболовством. «Данный фактор заметно сказывается на состоянии рыбных запасов, и без оптимизации управления этой деятельности уже невозможно использование водных биологических ресурсов. Развитие рыбного хозяйства на внутренних водоемах области, таких как водохранилища и пруды, с каждым годом приобретает все большее значение», – говорится в докладе.

ИА “Орелград”