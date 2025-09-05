На Орловщине назначили исполняющего обязанности главы депздрава

Предыдущий, Александр Альянов, ушёл в отставку.

Как сообщает vOrle.ru, исполняющим обязанности начальника Департамента здравоохранения Орловской области назначен заместитель Альянова – Владимир Николаев.

Скорее всего, это назначение временное, а не постоянное, так как Николаев подменял уже не одного «главного по орловскому здравоохранению», покидавшего свой пост.

Александр Альянов возглавил департамент в июле минувшего года. Накануне губернатор Андрей Клычков выступил с резкой критикой его работы.

ИА «Орелград»