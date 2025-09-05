В Орле опечатали шаурмичную на Гагарина

Ранее Россельхознадзор выявил там нарушения.

Ещё в июне ведомство установило, что владелец торговой точки не зарегистрирован в системе «Цербер» и не имеет доступа к системе «Меркурий». Мясная продукция поступала на точку без ветеринарных сопроводительных документов, которые гарантировали бы её безопасность для здоровья и жизни людей.

Заведение под названием «Вкусно на Гагарина» располагается в отдельно стоящем киоске на одноимённой улице, по адресу дом 51-А. Тогда её владельцу объявили предостережение.

Как сегодня сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по региону, работа точки временно приостановлена сотрудниками отделения по Заводскому району. Основанием стала проверка, но проведённая уже другим ведомством — Россельхознадзором.

«Было зафиксировано несоответствие технологий приготовления, хранения и реализации блюд, отсутствие условий для хранения верхней и санитарной одежды, уборочного инвентаря, а также несоблюдение персоналом элементарных гигиенических требований», – отметили в пресс-службе УФССП.

Суд признал предпринимателя нарушителем административного кодекса и приостановил работу шаурмичной на 90 суток. Приставы выехали на место, вручили бизнесмену постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об ответственности. Затем они опечатали оборудование, кассу и дверь. В дальнейшем приставы будут контролировать исполнение судебного решения весь установленный срок.

