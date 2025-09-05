Орловец ответит в суде за карабин, затвор и гильзу

Мужчина нашёл оружие, но не сдал его в правоохранительные органы.

Обвинительное заключение по делу утвердила Урицкая межрайонная прокуратура. Процесс пройдёт в местном суде.

Как пояснили в ведомстве, жителю района вменяется соответствующая уголовная статья (222 УК, часть 1 – незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия, а также его основных частей).

По версии следствия, всё случилось в октябре минувшего года. Орловец нашёл карабин, а также затвор, внутри которого была ещё и гильза.

Мужчина забрал находки домой и хранил их, хотя не имел необходимых разрешительных документов. Вопреки требованию закона, орловец не пожелал сдать всё это в правоохранительные органы (и получить вознаграждение).

ИА «Орелград»