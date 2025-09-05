В Орловской области появятся «земские тренеры»

Новая программа будет реализована по аналогии с земскими учителями и врачами.

Губернатор Андрей Клычков определил департамент физической культуры и спорта Орловской области органом, уполномоченным на принятие решения о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллион рублей работнику сферы физической культуры и спорта, прибывшему или переехавшему на работу в населенный пункт с числом жителей до 50 тысяч человек. Тем самым в регионе начали готовиться к старту новой федеральной программы. Правительство РФ объявило о ней буквально на днях.

«По поручению президента в 2025 году в Дальневосточном и Центральном федеральных округах, а с 2026 года во всех регионах России будет запущена программа «Земский тренер», – говорится в релизе правительства страны. – В ее рамках работники сферы физической культуры и спорта, переехавшие на работу в небольшие населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек, смогут получать единовременные компенсационные выплаты в размере от 1 до 2 миллионов рублей».

Из постановления губернатора Андрея Клычкова стало ясно, что в Орловской области единовременная компенсационная выплата «земским тренерам» составит 1 миллион рублей. Ровно столько же получают земские учителя, врачи и работники культуры. В целом программа поддержки специалистов в сфере спорта в сельской местности «Земский тренер», аналогична им.

Финансироваться она будет за счет средств федерального бюджета. Правила субсидирования программы утверждены правительством. В настоящее время готовится к подписанию распоряжение о распределении субсидий регионам Дальневосточного и Центрального федеральных округов на реализацию этой программы в 2025 году. На поддержку от государства смогут претендовать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, заключившие не менее чем на пять лет договор на полный рабочий день с организацией физической культуры и спорта.

Департаменту физической культуры и спорта Андрей Клычков поручил подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в государственную программу Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», разработать проекты нормативных правовых актов об утверждении порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты и об утверждении перечня вакантных должностей работников сферы физической культуры и спорта, при замещении которых будут предоставляться единовременные компенсационные выплаты.

ИА “Орелград”