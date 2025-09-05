Орловщине одобрили кредит в полмиллиарда

5.9.2025 | 11:10 Новости, Экономика

Об этом рассказал зампред федерального правительства Марат Хуснуллин.

Фото: government.ru

Накануне он провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Там решался вопрос о привлечении средств с использованием механизма казначейских инвестиционных кредитов.

«Распределили ещё чуть более 46 миллиардов рублей для 138 объектов и мероприятий в составе 37 проектов в 14 регионах. Преимущественно это ЖКХ, в том числе строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения», – рассказал Хуснуллин.

Орловская область может рассчитывать на 501 миллион 530 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства России.

Ранее сообщалось, что Орловщина получит 1,2 миллиарда на развитие «коммуналки» (за три года).

ИА «Орелград»


