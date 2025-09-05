Директора ФК «Орёл» наказали крупным штрафом

5.9.2025 | 11:20 Новости, Спорт

Российский футбольный союз оштрафовал Никиту Фурсина на 125 тысяч рублей.

Фото: www.fc-orel.ru

Такое решение принял Комитет по этике РФС.

Комитет ссылается на статьи 8, 10 и 10 (1) регламента РФС по этике, которые нарушил орловец. Речь идёт о санкциях, которые применяются именно к физическим, а не к юридическим лицам. Таким образом, выплачивать немаленький штраф придётся всё-таки самому Фурсину.

Ранее разъяснения по этому поводу дали в Департаменте физической культуры и спорта Орловской области.

Напомним, причиной стала оскорбительная речёвка, которую Фурсин заказал фанатам «Орла» во время матча с подмосковной командой Broke Boys. Она была направлена против судьи. Ранее из-за этого дисциплинарный комитет РФС оштрафовал сам футбольный клуб на 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


