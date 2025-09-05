В Орле из ливневого колодца извлекли 300 бутылок

5.9.2025 | 13:35 ЖКХ, Новости

О находке рассказали на «Спецавтобазе».

Фото: vk.com/public217393158

Такой обильный «урожай» собрали сотрудники предприятия, которые занимались обслуживанием колодца, расположенного у дома по Планерной, 65. Бутылки были пластиковыми.

На предприятии пояснили, что такое отношение к ливневой канализации, прежде всего, ухудшает положение самих местных жителей.

«Всё, что горожане не доносят до урн и заталкивают в ливнёвки, — одна из причин их засора, а как следствие — жалобы на огромные лужи и застой воды», – пояснили представители «Спецавтобазы».

Бригады предприятия занимаются ликвидацией таких засоров ежедневно. Причиной проблем являются бытовой мусор, палки и камни, а также ил.

