В Орле из ливневого колодца извлекли 300 бутылок

О находке рассказали на «Спецавтобазе».

Такой обильный «урожай» собрали сотрудники предприятия, которые занимались обслуживанием колодца, расположенного у дома по Планерной, 65. Бутылки были пластиковыми.

На предприятии пояснили, что такое отношение к ливневой канализации, прежде всего, ухудшает положение самих местных жителей.

«Всё, что горожане не доносят до урн и заталкивают в ливнёвки, — одна из причин их засора, а как следствие — жалобы на огромные лужи и застой воды», – пояснили представители «Спецавтобазы».

Бригады предприятия занимаются ликвидацией таких засоров ежедневно. Причиной проблем являются бытовой мусор, палки и камни, а также ил.

ИА «Орелград»